PARIS — Au moins quatre enfants ont été tués et sept personnes ont subi des blessures graves quand un autobus scolaire et un train régional sont entrés en collision dans le sud de la France jeudi, selon le ministère de l’Intérieur.

Des photos diffusées par une station de télévision locale montrent que le train a déraillé et que le bus a été sectionné en deux.

On rapporte douze blessés moins graves à bord du train et de l’autobus.

L’accident s’est produit à un passage à niveau du petit village de Millas, à environ 15 kilomètres à l’ouest de Perpignan, près de la frontière avec l’Espagne.

La collision est survenue vers 16 h, heure locale, au moment où les enfants rentraient chez eux à la fin des cours.

Les ministres des Transports et de l’Éducation, Élisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, étaient sur place jeudi soir, tout comme 70 pompiers, dix ambulances et quatre hélicoptères. Le premier ministre Édouard Philippe est attendu sous peu.

Le président français Emmanuel Macron a lancé sur Twitter: «Toutes mes pensées pour les victimes de ce terrible accident d’un bus scolaire et pour leurs familles. La mobilisation de l’État est totale pour leur porter secours.»