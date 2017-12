BRUXELLES — L’Union européenne (UE) a prolongé de six mois ses sanctions économiques contre la Russie pour son rôle dans le conflit en Ukraine.

Le président du Conseil européen, Donald Tisk, a déclaré jeudi, lors du sommet des 28 dirigeants de l’UE, que ceux-ci étaient «unis sur la reconduction des sanctions économiques contre la Russie».

Les efforts de l’UE pour inciter le président russe Vladimir Poutine à s’assurer que les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine mettent fin au conflit ont eu peu d’effet jusqu’à maintenant.

Les sanctions, qui visent principalement des banques et de grandes entreprises militaires et pétrolières russes, interdisent également aux Européens d’investir en Russie. Elles ne représentent qu’une partie des mesures adoptées par l’UE envers la Russie pour son implication dans la crise en Ukraine et le détournement de fonds de l’État ukrainien.

Le prolongement des sanctions décidé jeudi était largement attendu.