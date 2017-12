BANGKOK — Médecins sans frontières (MSF) a déterminé qu’au moins 6700 Rohingyas musulmans ont été tués entre les mois d’août et septembre dans le cadre de la répression menée par les forces armées du Myanmar.

L’organisation internationale a annoncé dans un communiqué, publié jeudi, que son enquête sur le terrain avait été menée dans les camps de réfugiés au Bangladesh.

MSF estime que 9000 Rohingyas sont morts de causes diverses dans l’État de Rakhine, entre le 25 août et le 24 septembre, et que plus de 70 pour cent de ces décès étaient attribuables à un acte de violence.

Selon l’organisation, le bilan comprend au moins 730 enfants âgés de moins de cinq ans.

Plus de 630 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh pour échapper à ce que les Nations unies ont qualifié de «nettoyage ethnique».