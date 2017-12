Des constellations ont été créées et baptisées d’après des vedettes du sport, de la littérature ou de la science pour encourager les enfants à observer les étoiles, a annoncé un salon scientifique destiné aux jeunes.

Les enfants peuvent ainsi s’amuser à retrouver dans le ciel nocturne les lunettes d’Harry Potter, la raquette de tennis de Serena Williams ou encore la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt effectuant son fameux signe de l’éclair.

Au total, huit constellations ont été créées «en vue d’encourager plus de jeunes à s’intéresser à l’univers», a annoncé The Big Bang Fair, salon dédié à la science, la technologie, l’ingénierie et aux mathématiques, et destiné aux jeunes, qui a travaillé sur ce projet avec la société d’astronomie de l’Université de Birmingham.

«Beaucoup des 88 constellations existantes officiellement reconnues par l’Union astronomique internationale sont basées sur le zodiaque et des figures de la mythologie grecque et romaine mais une nouvelle étude a montré que cela ne parvenait pas toujours à inciter les enfants à regarder les étoiles», a expliqué The Big Bang Fair, dans un communiqué.

En effet, 72% des 7-19 ans interrogés déclaraient ne jamais avoir regardé le ciel la nuit pour trouver une constellation et 29% ont dit qu’ils ne seraient pas capables de reconnaître une seule constellation par son nom, selon cette étude commandée par The Big Bang Fair et menée auprès d’un millier de jeunes.

«Nous espérons vraiment que ces nouvelles créations aideront les gens de tous âges à développer un intérêt pour l’astronomie et l’espace», a déclaré Emma Willett, qui a dirigé l’équipe de recherche de l’université de Birmingham.