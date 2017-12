MOSCOU — Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a téléphoné à son homologue américain, Donald Trump, dimanche afin de le remercier pour des renseignements fournis par la CIA ayant permis aux autorités russes de déjouer une série d’attentats terroristes qui devaient frapper Saint-Pétersbourg au cours du week-end, a annoncé le Kremlin.

Durant la conversation téléphonique, la deuxième des deux leaders en trois jours, M. Poutine a fait part de sa gratitude concernant l’information donnée par la CIA.

Selon le Kremlin, les renseignements ont permis à l’agence russe responsable de la sécurité intérieure de retracer un groupe qui prévoyait faire exploser une bombe à la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et dans d’autres lieux très fréquentés au cours de la fin de semaine.

Le Kremlin a indiqué que l’information avait été suffisante pour trouver des suspects et les placer en détention.

Il a ajouté que Vladimir Poutine avait demandé à M. Trump de transmettre ses remerciements à la CIA et l’avait assuré que si les services de renseignements russes recevaient de l’information concernant de possibles attentats terroristes contre les États-Unis ou leurs citoyens, ils la remettraient immédiatement à leurs homologues américains à travers les canaux de communication habituels.

Le coup de main de la CIA s’est produit à un moment où les relations entre la Russie et les États-Unis ont atteint leur niveau le plus bas depuis la guerre froide, d’abord en raison de l’annexion de la Crimée par Moscou et de son soutien aux séparatistes prorusses en Ukraine, ensuite à cause des allégations selon lesquelles le Kremlin aurait interféré dans l’élection présidentielle américaine afin d’aider Donald Trump à remporter la victoire.

Cet appel était le second entre les deux présidents depuis jeudi, jour où M. Trump a téléphoné à M. Poutine pour le remercier d’avoir reconnu l’excellente performance de l’économie des États-Unis, d’après la Maison-Blanche.

Toujours selon la Maison-Blanche, cette première discussion téléphonique a aussi été l’occasion pour les deux leaders de parler des efforts communs qu’ils pourraient faire pour régler le problème du programme nucléaire et d’armes balistiques de la Corée du Nord.