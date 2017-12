DUPONT, Wash. — Un train qui parcourait pour la première fois un trajet plus rapide dans l’État de Washington est arrivé dans un virage à plus de 128 kilomètres/heure, lundi, au sud de Seattle, causant un accident qui a propulsé ses wagons en bas d’un pont ferroviaire, faisant au moins trois morts et de nombreux blessés.

Les autorités ont confirmé la mort de trois personnes.

Le directeur des services contre les incendies de DuPont, Larry Creekmore, a aussi affirmé que plus de 100 patients avaient été transportés à l’hôpital après que le déraillement eut fait basculer 13 voitures du train sur une autoroute en contrebas.

Un responsable au courant des détails de l’enquête avait plus tôt affirmé sous le couvert de l’anonymat qu’au moins six personnes avaient été tuées. On ignorait dans l’immédiat ce qui expliquait les bilans différents.

Les autorités ont affirmé que toutes les voitures ont été fouillées, tout en disant ignorer si tous les passagers avaient été repérés.

Soixante-dix-sept passagers et sept membres d’équipage étaient à bord lorsque le train a déraillé.

Un responsable au courant des détails de l’enquête a affirmé que les premiers indices laissent croire que le train a percuté quelque chose sur la voie avant de dérailler à environ 64 kilomètres au sud de Seattle.

Le bureau du shérif de comté de Pierce a précisé que plusieurs véhicules qui roulaient sur l’autoroute Interstate 5 avaient été heurtés lorsque les wagons sont tombés. Plusieurs automobilistes ont été blessés, mais aucun d’entre eux ne serait mort.

Dans une retransmission radio enregistrée juste après l’accident, le chef du train a expliqué que l’accident était survenu à un virage alors que le train était sur un pont au-dessus de l’autoroute.Une nouvelle voie ferrée

Le train à grande vitesse effectuait son tout premier trajet sur cette voie ferrée nouvellement construite lorsqu’il a déraillé vers 8 h, heure locale.

Le National Transportation Safety Board, l’agence responsable de la sécurité des transports des États-Unis, a envoyé une équipe d’enquêteurs sur place.

En conférence de presse, la porte-parole Bella Dinn-Zarr a dit qu’il était encore trop tôt pour déterminer si la vitesse pouvait avoir contribué à l’accident.

Le président Donald Trump a utilisé cette tragédie pour souligner la nécessité d’approuver son plan de dépenses en infrastructure.

Dans un message publié sur Twitter environ trois heures après l’accident, M. Trump a écrit que le drame démontre «plus que jamais pourquoi notre plan en infrastructures (qui sera) bientôt soumis doit être approuvé rapidement».

«Sept mille milliards de dollars ont été dépensés au Moyen-Orient pendant que nos routes, ponts, tunnels et voies ferrées (et plus) tombent en ruine! Plus pour longtemps!», a-t-il écrit.

Rappelons qu’il s’agit d’une toute nouvelle voie ferrée.