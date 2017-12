LJUBLJANA, Slovénie — Les forces de l’ordre croates et slovènes ont démantelé un réseau criminel international impliqué dans la corruption sportive et les paris illégaux, et qui aurait cherché à truquer l’issue de matchs de football en Serbie, en Macédoine et en République tchèque, a annoncé mardi Europol.

L’agence policière européenne a dit que 28 perquisitions menées à travers la Slovénie et la Croatie ont mené à l’arrestation de 11 personnes. Le «réseau avait mis sur pied une plateforme web illégale pour placer des paris importants auprès de preneurs aux livres asiatiques», selon la police.

Europol dit que l’enquête a commencé en mars, quand la police slovène a réalisé «qu’un groupe criminel organisé avait créé différents sites web dans le cadre d’une plateforme de paris illégaux en ligne pour parier sur des événements sportifs truqués à travers l’Europe».

Les criminels auraient tenté de truquer des matchs de football professionnels en Serbie, en Macédoine et en République tchèque. Ils pariaient principalement sur le marché asiatique, où ils pouvaient réaliser des gains considérables en connaissant d’avance l’issue des matchs.

La police européenne a expliqué que la plateforme en ligne avait été conçue pour assurer l’anonymat complet des transactions financières.

Ce réseau aurait développé des liens avec d’autres organisations criminelles afin d’investir l’argent généré par d’autres crimes graves, comme le trafic de drogue.