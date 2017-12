WASHINGTON — Le Sénat américain a adopté le projet de réforme fiscale, pavant ainsi la voie à un vote ultime de la part de la Chambre des représentants mercredi.

Il s’agit de la refonte fiscale américaine la plus drastique des trois dernières décennies.

La Chambre des représentants avait adopté le texte du projet de loi, mardi, mais le Sénat devait y apporter des changements, car certaines dispositions étaient en contradiction avec les règles budgétaires du Sénat.

Le Sénat américain, à majorité républicaine, a adopté le projet de réforme fiscale et la réduction des impôts par 51 voix contre 48. Tous les sénateurs républicains ont voté pour la réforme tandis que l’ensemble des sénateurs démocrates s’y sont opposés.

Il s’agit d’une importante victoire politique pour le président Donald Trump et les républicains, qui tentaient depuis longtemps d’obtenir une telle révision fiscale.

Selon les démocrates, la réforme, qui entrera en vigueur dès janvier 2018, profitera aux entreprises et aux plus nantis.

La réforme proposée, évaluée à 1500 milliards $ US, réduirait le taux d’imposition des entreprises à 21 pour cent, comparativement à 35 pour cent actuellement. Il diminuerait aussi le taux d’imposition des particuliers les plus fortunés, et comporte des baisses d’impôts moins importantes pour les familles à faibles ou moyens revenus.