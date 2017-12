SÉOUL, Corée, République de — Au moins 29 personnes ont été tuées et 29 autres blessées jeudi quand un incendie a ravagé un immeuble de huit étages dans la ville de Jecheon, dans le centre de la Corée du Sud.

Un porte-parole des pompiers a indiqué que les sapeurs fouillent l’immeuble et que le bilan pourrait s’alourdir.

Plusieurs des victimes ont perdu la vie dans un bain public aux deuxième et troisième étages.

Le relais de la torche olympique en vue des Jeux d’hiver de Pyeongchang devait traverser Jecheon vendredi. Le trajet a maintenant été modifié.

Des images diffusées par la presse locale montrent les pompiers qui utilisent des camions et des hélicoptères pour combattre le sinistre. Un homme saute d’une fenêtre et atterrit sur un matelas que les pompiers tiennent plus bas.

Les flammes semblent avoir pris naissance dans le terrain de stationnement de l’immeuble, mais la cause de la catastrophe n’est pas connue. L’édifice abritait plusieurs commerces et restaurants.