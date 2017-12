WASHINGTON — Le président des États-Unis, Donald Trump, a promulgué vendredi sa réforme fiscale de 1500 milliards $ avant de s’envoler vers la Floride pour le temps des Fêtes.

Il a également signé un texte de financement temporaire qui permettra notamment de financer la mise à jour des missiles de défense du pays.

C’est toutefois la baisse d’impôt, un objectif de longue date des républicains, qui occupait les pensées du président.

À compter de l’an prochain, la nouvelle loi offrira d’importantes baisses d’impôt aux entreprises et aux Américains fortunés, de même que des réductions modestes aux ménages de la classe moyenne. Donald Trump estime d’ailleurs que la classe moyenne sera la grande gagnante de sa réforme, assurant que «les chiffres parleront d’eux-mêmes».

Cette loi sur la fiscalité est la plus importante depuis 1986, mais elle est loin d’être la plus importante de l’histoire américaine, quoi qu’en pense le président. On s’attend par ailleurs à ce qu’elle contribue à la hausse de la dette nationale.

Donald Trump a mentionné aux journalistes qu’il prévoyait signer la loi en début d’année prochaine, mais qu’il a finalement devancé la date après avoir vu la couverture médiatique du projet de loi, vendredi matin.

Le président a ensuite quitté la Maison-Blanche pour Mar-a-Lago, en Floride, où il passera le congé des Fêtes.