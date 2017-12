MONTGOMERY, Ala. — Dieu («God»), Bugs Bunny et Chuck Norris figurent parmi les noms les plus populaires ajoutés sur les bulletins de vote lors de l’élection sénatoriale qui a couronné un démocrate pour représenter l’Alabama pour la première fois en un quart de siècle.

Plus de 22 000 bulletins de vote ont été soumis avec l’ajout d’un nom («write-in»), au scrutin du 12 décembre, selon le bureau du secrétaire d’État de l’Alabama — ce qui représente un nombre plus élevé que l’écart de 20 715 voix qui séparait le démocrate Doug Jones du républicain Roy Moore.

Le sénateur sortant, Luther Strange, qui avait perdu la primaire républicaine contre Roy Moore, est celui qui a reçu le plus d’appuis par inscription. Il est suivi par l’ancien employé de la Maison-Blanche Lee Busby et le républicain Mo Brooks, qui était aussi candidat lors de la primaire. Le libertarien Ron Bishop, le procureur général Jeff Sessions et l’entraîneur de football l’Université de l’Alabama Nick Saban étaient aussi dans la liste.

D’autres ajouts sur les bulletins de vote ont été recensés sous les appellations «N’importe quel autre républicain», «N’importe qui» ou «Un meilleur choix». Le nom de «Jésus Christ» a aussi été compilé de nombreuses fois.

Des noms de personnalités défuntes ont aussi été inscrits, dont deux ex-généraux confédérés — Robert E. Lee et «Le fantôme de Stonewall Jackson» — ainsi que l’ex-gouverneur ségrégationniste, George Wallace.

Hormis Bugs Bunny, d’autres personnages animés populaires comme Mickey Mouse, Blanche Neige, Bob l’Éponge et Snoopy ont été vus sur des bulletins. Même la grenouille Kermit a eu droit à un vote.

D’autres électeurs ont opté pour un avocat bien en vue sur les panneaux publicitaires de l’Alabama, un présentateur météo local, les chanteurs Jimmy Buffett et Travis Tritt, ou pour l’acteur Clint Eastwood.

Finalement, un citoyen voulant sans doute s’attirer les bonnes grâces du généreux personnage a inscrit le nom du père Noël sur son bulletin.