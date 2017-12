BAGUIO, Philippines — Une collision survenue lundi aux Philippines entre un autocar et une camionnette de transport de passagers a fait 20 morts et plus de 25 blessés, selon la police.

L’accident s’est produit près de la ville côtière d’Agoo, dans la province de La Union, dans le nord-ouest du pays. La police locale signale que toutes les personnes qui ont péri avaient pris place dans la camionnette.

Une dizaine d’autres occupants de la camionnette ont été blessés, tout comme 17 passagers de l’autocar.

La camionnette transportait peu avant l’aube des pèlerins qui se rendaient à une messe de Noël dans le nord du pays.

La camionnette était de type Jeepney, un véhicule de transport de personnes modifié fréquemment utilisé aux Philippines, mais qui est peu sécuritaire.