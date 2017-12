NATIONS UNIES, N.Y. — Le gouvernement américain affirme avoir négocié une baisse significative du budget des Nations unies.

Dans un communiqué publié le jour de Noël, la mission des États-Unis à l’ONU a annoncé que le budget 2018-2019 de l’organisation internationale serait réduit d’environ 285 millions $ US.

La mission américaine a précisé qu’il y aurait aussi des coupes budgétaires dans les départements de l’administration et du soutien.

L’annonce ne précise pas quel effet aura cette réduction budgétaire sur la contribution des États-Unis à l’ONU.

L’ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a déclaré que «l’inefficacité et l’excès de dépenses» de l’organisation étaient bien connus et a prévenu qu’elle ne permettrait pas «qu’on profite de la générosité du peuple américain» ou que celle-ci se poursuive de façon non maîtrisée.

Mme Haley a également affirmé que bien que la mission américaine soit satisfaite du résultat des négociations budgétaires, elle continuerait de «chercher des moyens d’améliorer l’efficacité de l’ONU» tout en protégeant les intérêts des États-Unis.