NEW DELHI — La capitale indienne a dévoilé, lundi, son nouveau métro autonome capable de circuler sans conducteur, mais les autorités ont décidé de conserver l’opérateur humain pendant encore une année ou deux.

Le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, est monté à bord pour le voyage inaugural sur un court tronçon de 12,6 kilomètres de la ligne magenta.

Cette ligne de métro relie le sud de New Delhi à Noida, une banlieue reconnue pour ses entreprises technologiques, située de l’autre côté de la rivière Yamuna.

L’entreprise qui gère le système de métro de New Delhi a annoncé que les voitures automatisées continueraient d’être opérées par un conducteur, mais qu’elles pourraient éventuellement circuler de manière autonome.

Un représentant officiel aurait précisé au journal «Indian Express» que les conducteurs devraient continuer de faire fonctionner le métro pendant encore une année ou deux.

L’un de ces nouveaux trains a défoncé le mur d’un entrepôt la semaine dernière, ravivant les inquiétudes face à ces nouvelles technologies d’automatisation. Toutefois, la cause de l’accident serait liée à une erreur humaine, selon le métro de New Delhi. Un employé aurait oublié d’appliquer les freins après les avoir désactivés pour une opération d’entretien. Les voitures ont dévalé une rampe et foncé dans un mur.

La ligne magenta est le plus récent ajout au service de transport par métro de New Delhi, qui est ouvert depuis 15 ans et qui couvre 200 kilomètres. Ce service a grandement amélioré le transport des citoyens vers le travail ou l’école, bien que la congestion routière et la pollution de l’air demeurent de sérieux problèmes.