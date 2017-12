HANOÏ, Viêtnam — Une puissante tempête qui a semé la mort et la destruction aux Philippines a été rétrogradée en dépression tropicale mardi et n’a pas atteint le Vietnam.

Des centaines de milliers de personnes avaient été évacuées dans le delta du Mékong, alors que la région attendait l’arrivée du typhon Tembin qui a déjà fait 160 morts lors de son passage aux Philippines.

Les prévisions météo annonçaient que la pointe sud du delta allait se trouver sur le chemin de la tempête, que de fortes pluies et de puissantes rafales débuteraient au cours de la nuit, lundi, et qu’elles auraient pu causer d’importants dégâts.

La région est particulièrement vulnérable et les infrastructures ne sont pas construites pour résister à de telles conditions météorologiques.

Mardi matin, la tempête a été rétrogradée en dépression tropicale et les météorologues ont déclaré qu’elle n’atteindrait pas le Vietnam.

La tempête devrait se dissiper dans le golfe de Thaïlande plus tard mardi.

Au cours de la fin de semaine, Tembin a provoqué des glissements de terrain et des inondations qui ont tué au moins 164 personnes et entraîné la disparition de 171 autres victimes aux Philippines, selon l’agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe.

Plus de 97 000 personnes étaient toujours hébergées dans des centres d’évacuation dans le sud des Philippines, lundi, alors que près 85 000 autres personnes évacuées étaient hébergées dans d’autres endroits, selon les autorités.

Les typhons et les tempêtes frappent rarement le delta du Mékong, mais en 1997, la tempête tropicale Linda avait fait 770 morts et plus de 2000 disparus.