MONROVIA, Libéria — Les célébrations de Noël à peine achevées, les Libériens se sont rendus aux urnes, mardi, pour le second tour de l’élection présidentielle afin de choisir entre une ancienne vedette internationale du soccer et le vice-président sortant pour succéder à la première femme présidente en Afrique.

Pour la première fois en plus de 70 ans, ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, fondé par des esclaves américains libérés, assistera à un transfert du pouvoir entre deux gouvernements démocratiquement élus.

Quelque 2,2 millions d’électeurs devaient choisir entre George Weah, ancien footballeur et ex-sénateur âgé de 51 ans, et Joseph Boakai, 73 ans, qui a été vice-président pendant 12 ans.

La présidente Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, lauréate du prix Nobel de la paix, cède sa place après deux mandats à la tête du Liberia, qui ont permis au pays de se relever de deux guerres civiles successives et de combattre une épidémie meurtrière du virus Ebola.

Le second tour devait avoir lieu le 7 novembre, mais il a été contesté en cour pour des allégations d’irrégularités, ce qui a mené à son report.

Le premier tour, le 10 octobre, a attiré un grand nombre d’électeurs, et les responsables électoraux espéraient que la participation au second tour serait tout aussi élevée.

Résultats annoncés progressivement

À la fermeture des bureaux de vote à 18h, toutefois, les autorités électorales ont annoncé que la participation n’avait pas été aussi forte qu’en octobre, notamment parce que les candidats aux élections législatives qui aidaient à transporter les électeurs aux bureaux de scrutin ne participaient pas au second tour. Certains Libériens se sont plaints de ne pas avoir pu voter parce que leur nom ne figurait pas sur les listes électorales.

Les résultats du second tour seront annoncés progressivement, bien que la commission électorale ait deux semaines pour proclamer les résultats finaux.

Plus tôt dans la journée, les deux candidats se sont dits satisfaits du taux de participation.

«C’est un grand jour parce que c’est un test pour la démocratie», a dit. M. Boakai à l’Associated Press après avoir voté. «Nous avons eu un report (du vote), nous sommes passés à travers un processus judiciaire, c’est le résultat de ce processus et nous sommes prêts à vivre avec les conséquences.»

M. Weah s’est aussi adressé aux journalistes après s’être rendu au bureau de scrutin.

«Ça a été un bon processus, très pacifique, et c’est ce qui est le plus important», a déclaré l’ex-footballeur. «Nous adhérons à des élections pacifiques, libres et justes, alors nous savons que le processus sera transparent. C’est ce que nous espérons.»