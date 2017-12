SANAA, Yémen — Au moins 25 personnes ont été tuées dans un marché du Yémen lors d’une frappe aérienne menée par la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, ont affirmé des témoins et des responsables de la sécurité.

Des enfants figurent parmi les victimes, selon ces sources.

La frappe de mardi dans la province de Taiz, dans l’ouest du Yémen, a aussi fait une trentaine de blessés.

Les témoins et les responsables se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles et parce qu’ils n’étaient pas autorisés à s’adresser aux médias.

La coalition militaire n’a pas pu être jointe pour commenter l’information.

Des groupes internationaux de défense des droits de la personne ont accusé la coalition d’avoir attaqué des rassemblements civils, des marchés, des hôpitaux et des zones résidentielles à travers le Yémen depuis le début de sa campagne aérienne contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran, en mars 2015.

La guerre au Yémen, qui se trouve dans une impasse, a coûté la vie à plus de 10 000 civils et poussé le pays le plus pauvre du monde arabe au bord de la famine.