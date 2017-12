NEW YORK — C’est sous haute sécurité que la ville de New York se prépare à accueillir le Nouvel An.

Des dizaines de milliers de fêtards sont attendus sur Times Square dimanche soir pour le grand spectacle et le traditionnel décompte qui mèneront à 2018.

Des centaines de policiers ont été mobilisés pour prévenir tout acte terroriste.

Il fera très froid dans la métropole américaine. Le mercure devrait frôler les moins 20 degrés Celsius.

Les animateurs de la soirée, retransmise à la télévision partout aux États-Unis, seront Ryan Seacrest et Jenny McCarthy.

Parmi les artistes qui donneront des prestations, on remarque Mariah Carey. L’an dernier, sa performance avait été un fiasco, en raison de problèmes de micro et d’écouteurs. La chanteuse a elle-même demandé aux organisateurs de revenir cette année pour tenter de faire oublier ses déboires de l’an dernier.