FRANCFORT — Deux personnes ont perdu la vie après s’être blessées avec des feux d’artifice lors de célébrations du Nouvel An, en Allemagne.

Dans la région de Brandebourg, près de Berlin, la police a déclaré lundi qu’un homme de 35 ans était décédé après avoir allumé des feux d’artifice. Un jeune homme de 19 ans a quant à lui souffert de blessures fatales à la tête après avoir allumé un engin artisanal.

De nombreuses blessures liées aux feux d’artifice ont aussi été signalées à travers le pays.

La police de Cologne a rapporté sept cas de harcèlement sexuel présumé, tandis que la police de Berlin en a rapporté 13, en plus d’avoir fait sept arrestations, alors que des centaines de milliers de personnes festoyaient à la porte de Brandebourg.

Les autorités espéraient éviter que ne se répètent les incidents d’il y a deux ans, à Cologne, alors que des centaines de femmes avaient subi des attouchements et avaient été volées, en grande partie par des groupes de migrants.

On craignait également les attaques terroristes, un peu plus d’un an après celle du 19 décembre 2016, lorsqu’un demandeur d’asile avait conduit sa voiture dans un marché de Noël de Berlin, tuant 12 personnes.