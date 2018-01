MONTRÉAL — En France, la classe politique a réagi après que deux policiers se soient fait passer à tabac dans la nuit du Nouvel An à Champigny-sur-Marne, une banlieue de Paris.

Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des émeutiers rouer de coups une policière et un policier.

La violence de la scène a provoqué l’indignation du président Emmanuel Macron qui a déclaré sur son compte Twitter: «Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis.»

Lundi soir, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb s’est déplacé au commissariat de Champigny-sur-Marne où il a commenté les événements devant la presse.

«Le capitaine a reçu un coup de poing à la figure et donc a le nez cassé. La gardienne de la paix a été projetée à terre et a eu très peur, car elle était entourée d’une série de personnes qui mettaient des coups de pied et des coups de poing. Jeter une femme à terre, c’est déplorable, c’est une conduite inadmissible», a-t-il dénoncé.

Les raisons de cette attaque restent à éclaircir, mais le ministre de l’Intérieur a promis que les coupables seront identifiés, notamment grâce aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

Les manifestations du Nouvel An qui tournent au vinaigre sont chose commune en France, chaque année, des véhicules sont brûlés lors de la Saint-Sylvestre.

Selon le journal Le Figaro, sur l’ensemble du territoire, plus de 1000 véhicules ont été brûlés au cours de la nuit.