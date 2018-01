ATLANTA — Il semble que 2018 sera une année faste pour les femmes en politique aux États-Unis, ces dernières étant de plus en plus nombreuses à envisager la possibilité de se présenter aux élections, et ce, à tous les paliers du pouvoir.

Plusieurs nouvelles candidates sont frustrées par les politiques de l’administration Trump et motivées par les récentes victoires remportées en Virginie.

Cette tendance est particulièrement marquée chez les démocrates, des groupes comme EMILY’S LIST ayant rapporté une hausse importante du nombre de femmes cherchant des renseignements sur les démarches qu’elles doivent effectuer pour se présenter aux élections.

Durant une récente séance d’information organisée par EMILY’S LIST à Dallas, une vingtaine de participantes ont appris l’importance de faire des recherches avant de se lancer, notamment sur les lois électorales locales et les tendances démographiques.

Les républicains ont aussi l’intention de recruter des femmes comme candidates. Ils soutiennent avoir aidé près de 400 femmes à se faire élire depuis 2012.