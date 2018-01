WASHINGTON — Mon bouton nucléaire est plus gros — et plus puissant — que celui de Kim Jong-un, a dit le président américain Donald Trump sur Twitter.

Le président Trump a réagi ainsi, mardi, à la déclaration faite plus tôt dans la semaine par le dirigeant nord-coréen selon laquelle il compte un bouton pour les armes nucléaires sur sa table de travail et que le territoire entier des États-Unis est désormais à portée de tir pour Pyongyang.

M. Trump a demandé si quelqu’un du «régime d’appauvrissement et de famine» de Kim Jong-un pouvait «svp l’informer que j’ai aussi un bouton nucléaire, mais qu’il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et que mon bouton fonctionne!»

Le président n’a pas réellement un bouton nucléaire sur son bureau. Le «football» nucléaire est transporté par un groupe de militaires en alternance partout où se rend le président.