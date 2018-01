WASHINGTON — Le président américain Donald Trump s’est déchaîné contre son ex-conseiller Steve Bannon, mercredi, en réponse à un commentaire de ce dernier, cité dans un nouveau livre, où il qualifie la réunion entre le fils du président et un avocat russe de «trahison».

Par l’entremise d’un communiqué officiel de la Maison-Blanche, plutôt que son fétiche compte Twitter, le président a soutenu que Steve Bannon avait très peu à voir avec sa victoire électorale et «rien à voir avec (lui) ou sa présidence».

Donald Trump ajoute que lorsque son conseiller a été congédié, «il n’a pas seulement perdu son emploi, il a perdu la tête». Une rebuffade cinglante contre celui qui a contribué à ouvrir les portes de la Maison-Blanche à Donald Trump.

Cette querelle a été déclenchée par un nouveau livre attendu le 9 janvier, mais dont plusieurs extraits ont été publiés par les grands médias. Au fil des pages, Donald Trump y est dépeint comme un gamin indiscipliné qui ne voulait même pas remporter l’élection présidentielle.

Le bouquin peu flatteur signé par l’auteur Michael Wolff décrit le président Trump comme un homme qui ne comprend pas l’importance de la présidence et qui passe ses soirées à manger des «cheeseburgers» au lit en regardant la télévision et en parlant au téléphone avec de vieux copains.

La Maison-Blanche a été prise par surprise par la publication des extraits de «Fire and Fury: Inside the Trump White House» sur le site web du magazine New York et d’autres médias.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré que le président était furieux et dégoûté. Elle a ajouté que le livre contenait des «affirmations complètement fausses contre le président, son administration et sa famille».

Dans le livre, Steve Bannon parle de la fameuse réunion de juin 2016 à la Trump Tower entre Donald Trump fils, des conseillers de la campagne électorale et un avocat russe comme un acte de «trahison» et «antipatriotique». Cette rencontre se trouve au coeur d’une enquête en cours.

Steve Bannon aurait aussi confié à l’auteur Michael Wolff que les enquêteurs allaient sans doute suivre la piste du blanchiment d’argent.

«Ils vont faire craquer Don junior comme un oeuf à la télévision nationale», aurait affirmé Steve Bannon dans l’un des chapitres du livre selon ce qu’a rapporté le journal The Guardian.

Il aurait aussi traité Ivanka Trump de «stupide».

D’après Sarah Huckabee Sanders, le président Trump et son ex-conseiller se seraient parlé pour la dernière fois au début du mois dernier.

Avant mercredi, Donald Trump avait toujours eu des mots flatteurs au sujet de Steve Bannon, parlant de lui en octobre dernier comme d’un ami de longue date.