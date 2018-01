PARIS — L’actrice Cate Blanchett sera la présidente du jury du prochain Festival du film de Cannes dont la 71e édition se tiendra du 8 au 19 mai prochains.

L’actrice australienne âgée de 48 ans succèdera au cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

Dans un communiqué publié mercredi, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry Frémaux, expliquent que Cate Blanchett est une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre. À leur avis, elle sera une présidente engagée et passionnée.

Cate Blanchett, qui est mère de quatre enfants, a été une des premières célébrités à prendre ouvertement position contre le producteur américain Harvey Weinstein accusé depuis octobre dernier par une centaine de femmes de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol.

Elle a reçu deux Oscars au cours de sa carrière, en 2005 et en 2014.