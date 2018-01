WASHINGTON — L’administration Trump a condamné le gouvernement iranien, jeudi, pour avoir réprimé les manifestations à travers le pays et a prévenu que les États-Unis ont de vastes pouvoirs pour imposer des sanctions.

Le gouvernement américain a décrété de nouvelles sanctions contre cinq entités iraniennes pour leur implication dans la mise au point de missiles balistiques. Ces sanctions ne sont pas reliées aux manifestations qui ont cours en Iran depuis la fin du mois de décembre. Mais le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a affirmé que d’autres sanctions «ciblant les violations des droits de la personne sont en route», ajoutant que les États-Unis s’en prendraient à la mauvaise gestion économique de l’Iran — une récrimination clé des manifestants.

Au département d’État américain, la porte-parole Heather Nauert a affirmé que le gouvernement iranien avait emprisonné plus de 1000 manifestants et tuait «ceux qui sont assez courageux» pour protester dans les rues. Elle a accusé Téhéran de restreindre la circulation de l’information et la liberté d’expression, et de tenter d’empêcher le reste du monde d’être témoin de la répression.

Mme Nauert a affirmé que les États-Unis soutenaient les «aspirations légitimes» des Iraniens et appelaient le gouvernement iranien à assouplir les contrôles sur l’information et à autoriser les manifestations pacifiques.

La porte-parole a ajouté à l’endroit des «victimes du régime» qu’elles ne «resteraient pas dans l’oubli».

En réaction, Téhéran a laissé entendre que les manifestations avaient été fomentées par les États-Unis, plutôt que d’être le résultat spontané de la grogne populaire. Jeudi, l’Iran a jeté le blâme directement sur un responsable de la CIA pour les manifestations, bien que l’administration Trump ait nié avoir joué un rôle quelconque dans la naissance du soulèvement. La CIA a refusé de commenter.

Les commentaires du procureur général de l’Iran, Mohammad Jafar Montazeri, faits jeudi et relayés par l’agence de nouvelles étatique IRNA, soutiennent que le responsable de la CIA a dirigé une opération qui avait le soutien d’Israël et de l’Arabie saoudite.