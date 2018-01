VATICAN — Le pape François a profité de son homélie de la messe de l’Épiphanie, samedi, pour mettre ses ouailles en garde contre une existence basée seulement sur l’argent, la carrière et le succès, et pour les inciter à résister à la tentation de céder à l’arrogance, à la soif de pouvoir et à la quête de richesses.

Durant la cérémonie à la basilique Saint-Pierre, le pontife a aussi exhorté les fidèles à aider les pauvres et les autres personnes ayant besoin d’assistance, et de donner sans rien attendre en retour.

Plusieurs chrétiens fêtent l’Épiphanie, qui rappelle les trois rois mages ayant suivi une étoile pour trouver Jésus.

Samedi, François a aussi noté que certaines églises catholiques orientales et orthodoxes célébraient Noël ce week-end, et offert ses bons voeux à leurs croyants.

À Istanbul, la communauté grecque orthodoxe a souligné l’Épiphanie avec la traditionnelle bénédiction des eaux, qui consiste à lancer une croix dans l’eau afin qu’elle soit récupérée par des nageurs.

Le partriarche oecuménique Bartholomée Ier, le chef spirituel des chrétiens grecs orthodoxes et l’archevêque de Constantinople, a présidé la liturgie, samedi, à la cathédrale patriarcale de Saint-Georges, commémorant le baptême de Jésus.

L’Épiphanie est également célébrée dans plusieurs autres pays, dont la Pologne, l’Italie et l’Espagne, où la fête donne lieu à des défilés et est une occasion pour offrir des présents aux enfants.