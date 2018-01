HOLLYWOOD, Calif. — La 75e cérémonie des Golden Globes sera présentée dimanche soir, à Hollywood, et une série réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée pourrait se signaler.

«Big Little Lies», télédiffusée sur HBO, domine la liste des finalistes pour les miniséries, avec six nominations, dont cinq pour ses interprètes.

Côté cinéma, c’est le plus récent film de Guillermo del Toro, «The Shape of Water», qui part bon premier avec sept nominations. Le film «The Post», de Steven Spielberg, suit avec six nominations.

L’acteur canadien Christopher Plummer est quant à lui en nomination dans la catégorie du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans «All the Money in the World», de Ridley Scott.

Un autre acteur canadien, Eric McCormack, est en lice comme meilleur acteur dans une comédie télévisée pour son rôle dans «Will and Grace», qui a repris du service cette année.

Les Golden Globes, un avant-goût des Oscars, sont décernés par l’Association de la presse étrangère de Hollywood.

Un mouvement appelé Time’s Up a appelé les femmes à porter du noir lors de la cérémonie, en guise de solidarité avec toutes les victimes d’inconduites sexuelles.

Le gala sera animé par Seth Meyers.