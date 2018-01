WASHINGTON — Énervé par un nouveau livre le présentant comme dysfonctionnel, le président Donald Trump a déploré les lois de diffamation «très faibles» des États-Unis et a fait valoir qu’il était «très intelligent» et «très stable».

La défense de M. Trump de sa santé mentale d’abord dans une série de tweets constitue un autre épisode singulier de la présidence de l’ancien homme d’affaires.

Le président Trump a fustigé le livre «Fire and Fury: Inside the Trump White House», qui brosse un portrait d’un homme qui n’a pas conscience du fardeau de la responsabilité de la présidence et dont la compétence est remise en doute par ses proches.

Depuis une retraite républicaine à Camp David dans le Maryland, M. Trump a écrit sur Twitter que tout au long de sa vie, deux de ses plus grands attributs avaient été sa «stabilité mentale et le fait d’être, vraiment, très intelligent».

Et lorsque le président s’est adressé aux journalistes peu après, il en a rajouté.

«J’ai été dans les meilleures universités», a dit M. Trump, qui est diplômé de premier cycle à l’Université de la Pennsylvanie. «J’étais dans une situation où j’étais un très excellent étudiant, et en sortant, j’ai fait des milliards et des milliards de dollars, est devenu l’un des hommes d’affaires les plus réputés, a fait de la télévision et a eu un succès fantastique pendant dix ans, comme vous l’avez probablement entendu, me suis présenté à la présidence une première fois et a gagné.»

Publié vendredi, le livre du journaliste Michael Wolff sur la première année à la Maison-Blanche du président Donald Trump est déjà en tête des ventes aux États-Unis.

Donald Trump est notamment dépeint comme un homme indiscipliné qui se comporte comme un enfant.

Le président estime que le livre ne contient que des mensonges.