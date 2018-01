NEW YORK — Deux personnes ont été blessées lundi quand un incendie a éclaté dans le système de chauffage et climatisation de la Trump Tower, en plein coeur de New York.

Le service des incendies de la mégalopole américaine a dit que les flammes ont éclaté vers 7h, heure locale, lundi matin, dans cette tour qui abrite notamment la résidence et les bureaux du président.

Un civil a subi des blessures graves et un pompier des blessures légères. Les sapeurs ont mis environ une heure à éteindre l’incendie qui s’est déclaré sur la mythique 5e avenue.

Le fils du président, Eric, a remercié les pompiers sur Twitter pour leur «travail incroyable».