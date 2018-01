SEOUL, Corée, République de — La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a accepté d’envoyer une délégation d’athlètes aux prochains Jeux olympiques d’hiver qui se dérouleront le mois prochain en Corée du Sud.

Selon le vice-ministre sud-coréen de l’Unification, Chun Hae-sung, la Corée du Nord a fait cette déclaration lors des rares pourparlers qui ont lieu, mardi, à la frontière entre les deux pays.

Une telle rencontre ne s’était pas produite depuis deux ans.

Chun Hae-sung a cité les responsables nord-coréens qui ont affirmé que leur délégation comprendrait des représentants du gouvernement, des athlètes, des journalistes et des meneurs de claques.

Le ministre sud-coréen dit avoir proposé que les deux pays marchent côte à côte lors des cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Il ajoute que la Corée du Sud a également offert de reprendre les rencontres temporaires entre les familles qui ont été séparées par la guerre et a suggéré d’avoir des discussions visant à réduire les animosités présentes dans les régions frontalières.

Cette réunion à Panmunjon, situé à la frontière entre les deux pays, pourrait démontrer que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, fait un effort pour améliorer ses relations avec la Corée du Sud après avoir conduit plusieurs essais nucléaires au cours de la dernière année, créant d’importantes tensions régionales et internationales.

Or, certains avancent que Kim Jong-un tente de diviser Séoul et Washington afin de diminuer la pression internationale et les sanctions adoptées notamment par le Conseil de sécurité de l’ONU.