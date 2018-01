TUNIS, Tunisie — Les violentes manifestations qui frappent la Tunisie depuis quelques jours ont fait des dizaines de blessés et mené à l’arrestation de 237 personnes, ont indiqué des responsables mercredi.

Les manifestants dénoncent la hausse des prix imposée par le gouvernement.

Le ministère de l’Intérieur a précisé que ceux qui ont été arrêtés sont soupçonnés de pillages, de vols et d’incendies criminels. Certains ont érigé des barricades et attaqué des commissariats de police, des édifices municipaux, des commerces et des banques.

Un porte-parole du ministère a affirmé que ces gestes ont été posés pendant la nuit, et qu’ils n’ont donc rien à voir avec les manifestations.

Il a ajouté que 58 membres des forces de l’ordre ont été blessés, sans fournir de bilan du côté des manifestants. Un manifestant a été tué lundi.

Les manifestations actuelles sont liées à des considérations économiques. Le gouvernement a haussé le prix du carburant et les taxes sur plusieurs produits et services afin de réduire le déficit annuel du pays. La baisse du déficit fait partie des conditions imposées par le Fonds monétaire international (FMI), qui a consenti des prêts de 2,9 milliards $ US à la Tunisie.