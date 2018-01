NORTH BETHESDA, Md. — Chelsea Manning brigue un poste au Sénat américain dans l’État du Maryland.

L’ancienne officière de l’armée transgenre qui a été condamnée pour avoir coulé des informations classifiées a rempli ses documents de candidature à la Commission électorale fédérale, jeudi.

Le «Washington Post» a annoncé samedi que Mme Manning contestera l’investiture du démocrate Ben Cardin. Le sénateur a été élu pour deux mandats et il est encore très populaire dans l’État.

Chelsea Manning, âgée de 30 ans, est inscrite dans la localité de North Bethesda, selon les documents. Elle se présente en tant que démocrate.

Mme Manning avait été reconnue coupable d’avoir coulé des informations classifiées et a passé plus de six ans derrière les barreaux.

Au moment de son arrestation en 2010, Chelsea Manning portait le nom de Bradley. Lorsqu’elle avait reçu sa peine, elle avait annoncé qu’elle était transgenre.

Avant de quitter son poste, le président Barack Obama avait gracié Mme Manning.