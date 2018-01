MOSCOU — Une bagarre au couteau a fait au moins 15 blessés dans une école de la ville de Perm, dans les monts Oural, en Russie.

La police locale explique que l’incident a débuté par un affrontement entre deux étudiants. Des enseignants et d’autres jeunes ont été blessés en essayant de s’interposer.

L’incident est traité comme une tentative de meurtre.

Douze des 15 blessés ont été hospitalisés. Trois blessés — une enseignante et deux adolescents — ont subi des blessures plus graves et ont eu besoin d’une intervention chirurgicale.

Neuf élèves ont subi des «blessures superficielles».