DJAKARTA, Indonésie — Environ 80 personnes ont été blessées lundi quand une mezzanine s’est effondrée à la Bourse de Djakarta, en Indonésie.

Des images captées par des caméras de surveillance et diffusées en ligne montrent un groupe de gens qui fait une chute plusieurs mètres quand le plancher disparaît sous leurs pieds.

L’édifice a ensuite été évacué dans la confusion et le chaos le plus complet. Des secouristes ont soigné les victimes sur le trottoir et sur la pelouse devant l’immeuble.

Un porte-parole de la police nationale a dit que la plupart des victimes sont des étudiants qui visitaient la tour de la Bourse. Aucun acte terroriste n’est soupçonné.

Plusieurs victimes ont subi des fractures ou des blessures à la tête.

Les activités de la Bourse se sont poursuivies en après-midi. Les dirigeants se sont engagés à défrayer les coûts médicaux des étudiants.