Barack et Michelle Obama ont dévoilé une nouvelle série d’esquisses du futur Obama Presidential Center, présentant une vision corrigée de l’agencement et de l’aménagement paysager du nouveau campus au coeur de Jackson Park, à Chicago.

Depuis que les plans d’origine ont été dévoilés l’année dernière, l’équipe d’architectes à consulté le public, grâce à des réunions locales et des sondages en ligne, pour adapter au mieux le design des lieux à la volonté publique. Les principales révisions concernent l’agencement paysager et les espaces récréatifs.

Les nouvelles images révèlent les résultats de cette concertation. La diffusion de ces images a été faite au public et à la mairie de Chicago le même jour, et marque une étape importante vers la construction du projet.

Comme l’équipe l’avait imaginé, ce centre sera un grand campus ouvert qui s’intègrera à Jackson Park. Il comprendra un musée et une bibliothèque reliées par un espace appelé le «Forum», où «quiconque pourra se retrouver pour prévoir un événement local, ou pour des événements plus grands dans l’auditorium, peut-être enregistrer quelque chose dans le studio de diffusion ou juste pour manger un bout», a commenté l’ancien président américain sur le site de sa fondation.

Ces bâtiments se situeront autour d’une place publique dans l’esprit village avec des aires de jeux, des sentiers de promenade, un gymnase et même une piste de luge extérieure.

«Dans ma jeunesse, j’ai rêvé à une période devenir architecte», a noté Barack Obama sur le site de sa fondation qui a dévoilé les nouvelles esquisses. «Donc, vous pouvez imaginer que j’ai été pas mal investi dans la conception des plans de ce Centre — et Michelle aussi. Nous voulons que ce soit un lieu rempli de vie et d’activité, où les habitants de Chicago et les visiteurs pourront se rendre, échanger des idées, apprendre et s’amuser.»