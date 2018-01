BENGHAZI, Libye — Des milices lourdement armées se sont affrontées lundi dans la capitale de la Libye, des violences qui ont coûté la vie à au moins 20 personnes et forcé la fermeture de l’aéroport international de Tripoli, selon les autorités.

Le ministère de la Santé affirme que 63 autres personnes ont été blessées dans les violences opposant deux milices alliées au gouvernement libyen soutenu par la communauté internationale, ce qui souligne la persistance de l’instabilité dans le pays, sept ans après le soulèvement ayant mené à la chute du dictateur Mouammar Kadhafi.

Des civils figurent parmi les victimes, dont un employé d’un transporteur aérien qui tentait de rentrer à la maison après la fermeture de l’aéroport Matiga. Un responsable a expliqué que les employés avaient été évacués de l’aéroport et que cinq vols avaient été annulés. Une photo publiée sur la page Facebook de l’aéroport montrait un avion commercial dont le toit a été arraché sous la force d’une explosion.

Le responsable a réclamé l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’adresser aux médias.

La Force spéciale de dissuasion, une milice qui contrôle l’aéroport de Tripoli, affrontait une milice rivale dirigée par un homme fort de la région, Bachir al-Baqara. Les deux milices sont alliées au gouvernement libyen reconnu internationalement. Un gouvernement rival contrôle l’est de la Libye, mais à travers le pays, le véritable pouvoir est détenu par un éventail de groupes armés.

Le Conseil de la présidence — l’une des trois institutions du gouvernement à Tripoli — a déclaré que les hommes de Bachir al-Baqara voulaient faire libérer des combattants liés à Al-Qaïda et à Daech (le groupe armé État islamique) d’une prison située près de l’aéroport et contrôlée par la Force spéciale de dissuasion. Le gouvernement a ordonné aux combattants d’Al-Baqara de rendre leurs armes et de dissoudre leur groupe.

Le chaos persistant en Libye a fait du pays une voie de transit majeure pour les migrants africains. Lundi, la garde côtière a intercepté trois bateaux transportant au moins 300 personnes souhaitant se rendre en Europe, selon Ayoub Gassim, porte-parole de la marine libyenne. Les bateaux étaient partis de différents endroits près de Tripoli et de la ville côtière de Sabratha.