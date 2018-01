BERLIN — Au moins 48 personnes ont été blessées mardi en Allemagne quand un autobus scolaire qui transportait des enfants dans le sud du pays a heurté plusieurs voitures avant de finalement emboutir un édifice.

Dix personnes ont subi des blessures graves.

On compte 43 élèves et le conducteur de l’autobus parmi les victimes, en plus d’adultes qui se trouvaient à bord.

Trois hélicoptères et dix ambulances se sont précipités sur place. L’accident s’est produit vers 7 h, heure locale, à Eberbach, à une cinquantaine kilomètres à l’est de la ville de Mannheim.

La cause de l’accident n’est pas encore connue, mais le conducteur de l’autobus a pu s’entretenir avec les policiers.

Le secteur a été bouclé et l’enquête se poursuit.