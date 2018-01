BERLIN — Les responsables allemands font maintenant état de huit morts après le passage d’une violente tempête.

Les dirigeants de la province de la Saxe-Anhalt, dans l’est du pays, ont annoncé vendredi la mort de deux individus: un homme de 65 ans qui est mort en essayant de réparer son toit et un homme de 34 ans qui a été écrasé par un arbre.

La tempête avait fait au moins six autres morts et des dizaines de blessés jeudi, en balayant le nord et le centre de l’Allemagne.

Trois personnes ont également perdu la vie en Belgique et aux Pays-Bas.

Le transporteur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a repris ses activités vendredi, tout en prévenant que les rails endommagés pourraient ralentir le service.