PARIS — La production de pétrole des États-Unis est en pleine croissance et surpassera cette année celle de la Russie et de l’Arabie saoudite, a annoncé vendredi l’Agence internationale de l’énergie.

Le rapport mensuel de l’agence onusienne explique que la production américaine, qui touche déjà son niveau le plus élevé en 50 ans, dépassera en 2018 les dix millions de barils par jour, quand des prix plus élevés inciteront les producteurs à accélérer la cadence.

Le cours du pétrole brut est en hausse d’environ 50 pour cent depuis le mois de juin. Le prix est moussé par la robustesse de la croissance économique et l’engagement de la Russie et de l’OPEP à limiter leur production.

On calcule que cette décision vaut à la Russie 117 millions $ US de plus par jour et 100 millions $ US à l’Arabie saoudite.

Même les ouragans qui ont frappé l’an dernier n’ont pas freiné la production américaine.

La demande mondiale pour le pétrole devrait progresser de 1,3 million de barils par jour en 2018, soit la même hausse que celle constatée l’an dernier. On note toutefois un nouvel engouement des consommateurs pour d’autres sources d’énergie, comme le gaz naturel.