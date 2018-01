JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — Le légendaire musicien de jazz sud-africain Hugh Masekela est mort à Johannesbourg l’âge de 78 ans après avoir lutté contre un cancer de la prostate pendant une décennie.

La nouvelle a été confirmée par un communiqué transmis par sa famille, mardi.

Hugh Masekela, baptisé le «père du jazz d’Afrique du Sud», a commencé à jouer de la trompette à l’âge de 14 ans et est rapidement devenu une personnalité du jazz à Johannesbourg durant les années 1950.

À partir des années 1960, il a vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En 1968, il a écrit le grand succès international «Grazing In The Grass».

Au cours de sa carrière, il a collaboré de près avec les musiciens Harry Belafonte, Paul Simon et Herb Alpert.

Plusieurs des compositions de Hugh Masekela ont évoqué les luttes anti-apartheid de la majorité noire d’Afrique du Sud. Sa pièce «Bring Him Back Home» a servi d’hymne à la libération du militant sud-africain Nelson Mandela.

Le président de l’Afrique du Sud, Jacob Zuma, a transmis ses condoléances aux proches de Hugh Masekela, affirmant que le musicien a brandi partout dans le monde la flamme de la liberté.