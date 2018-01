PORTO ALEGRE, Brésil — Deux des trois juges d’un tribunal d’appel du Brésil ont décidé, mercredi, de maintenir la condamnation pour corruption de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, une décision qui pourrait avoir un impact sur la prochaine élection présidentielle et sur la stabilité du pays le plus peuplé d’Amérique latine.

Trois juges doivent annoncer leur décision dans ce dossier mercredi, mais il suffisait que deux d’entre eux se prononcent en ce sens pour que la culpabilité de «Lula» soit maintenue. En juillet, le juge Sergio Moro avait condamné l’ancien président à neuf ans et demi de prison dans cette affaire.

Malgré ses démêlés judiciaires — il a déjà été condamné dans un dossier et fait face à des accusations dans six autres —, l’ancien syndicaliste âgé de 72 ans domine les intentions de vote en vue du scrutin d’octobre.

Les autorités ont fermé les rues entourant le tribunal à Porto Alegre, mercredi, avant le début de l’audience. Des hélicoptères bourdonnaient dans le ciel, des policiers à cheval patrouillaient dans les rues et des tireurs d’élite étaient postés sur les toits. Des milliers de partisans de «président des pauvres» et un petit nombre d’opposants étaient rassemblés dans les rues de Porto Alegre dans l’attente de la décision de la cour.

Le procès en appel est lié à un appartement en bord de mer à Guaruja, dans l’État de Sao Paulo. Les procureurs ont fait valoir que «Lula» s’était fait promettre cet appartement, propriété de l’entreprise de construction OAS, en échange de contrats.

L’ancien président et ses avocats ont affirmé de leur côté que cette affaire défiait toute logique puisque l’accusé n’a jamais possédé l’appartement en question.

Dans un Brésil hautement divisé, cette affaire s’inscrit dans un débat plus large, et les partisans comme les opposants de «Lula» ont leur propre interprétation du dossier. L’ancien président et ceux qui l’appuient affirment que les accusations de corruption portées contre lui visent à l’empêcher de revenir au pouvoir. Ils estiment que «Lula» est victime d’une conspiration de l’élite brésilienne, qui ne veut pas d’un président qui se consacre aux pauvres.

Les opposants croient de leur côté que pendant que «Lula» et son Parti des travailleurs dirigeaient le pays, de 2003 à 2010, un vaste complot de corruption a permis de siphonner des milliards de la société pétrolière publique Petrobras et poussé la plus grande économie d’Amérique latine dans sa pire récession depuis des décennies.

Selon la loi brésilienne, une personne dont le dossier criminel est confirmé en appel ne peut être candidate aux élections. Luiz Inacio Lula da Silva pourra tout de même faire appel de sa condamnation devant une juridiction supérieure. La décision finale d’autoriser une candidature à la présidentielle revient toutefois au Tribunal électoral suprême.