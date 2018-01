AMSTERDAM — Le service néerlandais du renseignement a infiltré les ordinateurs d’un puissant groupe de pirates informatiques russes et a possiblement mis la main sur des preuves relativement à l’attaque informatique du Comité national démocrate (DNC) des États-Unis, selon ce que rapporte vendredi la presse locale.

Le quotidien réputé Volkskrant et l’émission d’affaires publiques Nieuswuur affirment que des pirates informatiques à la solde des renseignements néerlandais ont infiltré les ordinateurs du groupe surnommé «Cozy Bear» au milieu de 2014. Les pirates russes auraient ensuite été épiés pendant au moins un an et pourraient avoir été filmés en action.

Des responsables néerlandais, dont la ministre de l’Intérieur Kajsa Ollongren, ont refusé de commenter.

Volkskrant et Nieuswuur disent que les espions néerlandais ont profité de leur accès pour expulser les pirates russes des ordinateurs du département d’État à la fin de 2014. Volkskrant ajoute que les espions américains étaient si reconnaissants qu’ils ont envoyé des fleurs et du gâteau à leurs collègues néerlandais.

Deux groupes de pirates russes associés au Kremlin, dont Cozy Bear, ont pénétré le réseau informatique du DNC avant l’élection présidentielle de 2016 (l’autre groupe est habituellement désigné sous le nom de «Fancy Bear»). La firme de cybersécurité CrowdStrike affirme qu’ils fonctionnent indépendamment l’un de l’autre.

Une enquête de l’Associated Press a déterminé que la vingtaine de courriels volés au DNC avant l’élection de 2016, avec une seule exception, l’ont étés par Fancy Bear.

