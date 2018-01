CAP CANAVERAL, Fla. — La Lune a offert mercredi un rare spectacle cosmique.

C’était la première fois en 35 qu’une lune bleue (la deuxième pleine lune du mois) coïncidait avec une superlune et une éclipse lunaire totale (qu’on appelle lune de sang en raison de sa teinte rougeâtre).

Le Yukon, Hawaï, l’Alaska, l’Australie et l’Asie avaient les meilleures places. L’ouest des États-Unis et la Russie étaient aussi bien placés.

Des centaines de personnes se sont rassemblées tôt mercredi sur la pelouse de l’Observatoire Griffith, à Los Angeles, sous un ciel dégagé. Un bouchon de circulation de 1,5 kilomètre s’est formé autour du site.

Des observateurs se sont aussi massés sur la plage près du quai de Santa Monica.

La côte est des États-Unis, l’Europe et la plus grande partie de l’Amérique du Sud et de l’Afrique ont raté l’éclipse. Mais à Cap Canaveral, en Floride, la superlune trônait dans le ciel.

Il s’agissait de la première superlune bleue de sang depuis 1982. La prochaine est attendue seulement en 2037.