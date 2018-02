BRUXELLES — Le nombre de réfugiés et migrants qui ont demandé la protection de l’Europe a chuté de près de la moitié en 2017, comparativement à l’année précédente, selon l’UE.

La majorité des demandeurs étaient Syriens.

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a révélé jeudi que 706 913 personnes ont demandé l’asile dans les 28 pays de l’Union européenne, en plus de la Norvège et de la Suisse, en 2017, soit 43 pour cent de moins qu’au cours de l’année précédente.

C’est la deuxième année de suite que le nombre de demandes chute. Plus d’un million de personnes arrivées principalement de Syrie étaient entrées en Europe en 2015.

Plus de 98 000 Syriens ont présenté une demande d’asile. Plus de 40 000 demandes provenaient d’Irakiens, d’Afghans et de Nigérians.

EASO indique qu’environ 40 pour cent des demandes reçues en 2017 ont été acceptées.