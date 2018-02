GENÈVE, Suisse — Une centaine de personnes se sont possiblement noyées au large des côtes de la Libye quand un navire qui transportait essentiellement des migrants pakistanais a chaviré tôt vendredi.

Dix corps se sont échoués près de la ville libyenne de Zuwara, a dit une porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Deux survivants auraient rejoint la rive à nage et un autre aurait été secouru par des pêcheurs.

De plus en plus de Pakistanais essaieraient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, sans qu’on s’explique vraiment pourquoi.

L’OIM indique que 6624 personnes ont tenté de franchir la Méditerranée en janvier, soit environ 10 pour cent de plus que l’an dernier. Quelques 250 personnes se sont noyées, six de moins qu’il y a un an.