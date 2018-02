MÉXICO — Le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères a déclaré, vendredi, que la relation que le Mexique entretient avec les États-Unis est «plus fluide» et «plus étroite» que celle qui existait avec les précédentes administrations en place.

Luis Videgaray a dit croire que cette déclaration en surprendra certainement plus d’un.

De nombreux désaccords plombent les liens entre le Mexique et l’administration Trump, notamment sur l’immigration, les échanges commerciaux et le mur à la frontière. Mais M. Videgaray assure que depuis que l’équipe de Donald Trump est en selle, les deux pays se sont engagés à maintenir des communications «très étroites» et que cela a énormément bénéficié à raffermir les liens.

Le secrétaire mexicain a prononcé ces paroles à Mexico lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État américain Rex Tillerson et la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland. Les trois pays renégocient en ce moment l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

M. Tillerson effectue une tournée de six jours en Amérique latine. Après avoir fait escale au Mexique, il se rendra au Panama, en Argentine, au Pérou, en Colombie et en Jamaïque.