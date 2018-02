SAN JOSE, Costa Rica — Les quelque 3,3 millions d’électeurs du Costa Rica votaient dimanche au premier tour d’un scrutin présidentiel, dont la campagne a été dominée par le mariage gay.

Le candidat Fabricio Alvarado, un pasteur évangélique, est le favori des sondages. Il s’oppose catégoriquement au mariage de conjoints de même sexe, à l’instar des deux-tiers de la population costaricienne.

Ses plus proches rivaux sont l’homme d’affaires et député Antonio Alvarez, et l’ancien ministre Carlos Alvarado.

Treize candidats sont en lice. Si un 2e tour était nécessaire, il aura lieu le 1er avril.