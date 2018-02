CAP CANAVERAL, Fla. — La firme spatiale américaine SpaceX tentera dans quelques heures de lancer ce qui deviendrait la fusée la plus puissante actuellement en service.

Le décollage de la fusée Falcon Heavy est prévu entre 13 h 30 et 16 h, heure de la Floride.

Ses 27 moteurs répartis en trois groupes de neuf seront allumés sur le même pas de tir que celui d’où s’est élevée la fusée qui a mené les premiers hommes jusqu’à la Lune. Le monstre générera une poussée d’environ 2,3 millions de kilos.

Le patron de SpaceX, l’inventeur et homme d’affaires Elon Musk, a placé son cabriolet décapotable rouge cerise Tesla Roadster à bord la fusée, avec un faux astronaute derrière le volant. L’astronaute a été baptisé «Starman» et la chanson «Space Oddity», de David Bowie, servira de trame sonore au lancement.

Si tout se déroule comme prévu, la capsule sera placée sur une orbite héliocentrique qui s’étirera jusqu’à la planète Mars — pour le prochain milliard d’années.

M. Musk prévoit installer une colonie permanente sur Mars au cours des prochaines années.

Le lancement de la Falcon Heavy devrait attirer des milliers de personnes, du jamais vu à la Nasa depuis le dernier vol de la navette spatiale. Tout impressionnante soit-elle, la Falcon Heavy est devancée au chapitre de la poussée par les navettes spatiales, et en ce qui concerne la taille et la puissance par les fusées Saturn V qui ont transporté les astronautes jusqu’à la Lune.

Quelques minutes après le lancement, les deux pousseurs extérieurs — eux-mêmes recyclés de vols précédents d’une fusée Falcon 9 — se détacheront et tenteront de se poser, à la verticale, sur une base voisine de l’armée de l’air. Un peu plus tard, le pousseur central essaiera de faire de même sur une plateforme qui flotte dans l’Atlantique.

Plusieurs clients, dont l’armée de l’air américaine, comptent sur la Falcon Heavy pour place leurs lourds satellites en orbite. Une catastrophe au moment du lancement pourrait retarder le programme de plusieurs mois, a prévenu M. Musk.

La Falcon Heavy est conçue pour transporter uniquement des marchandises. M. Musk planche actuellement sur une fusée encore plus puissante qui pourrait transporter des astronautes et l’infrastructure requise pour construire des camps sur la Lune, sur des astéroïdes et éventuellement sur Mars.