HUALIEN, Taïwan — Le bilan du puissant séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi près de la côte de Taïwan s’élevait mercredi à six morts et 76 disparus.

Plusieurs édifices ont été lourdement endommagés.

Des photos et des vidéos mises en ligne montrent des immeubles, principalement dans le comté de Hualien, qui s’inclinent de manière prononcée. Les étages inférieurs se sont souvent effondrés et les secouristes ont dû utiliser des échelles et des grues pour s’assurer que les résidants en sortent de manière sécuritaire.

Au moins quatre édifices se sont écroulés ou se sont déplacés sur leurs fondations. Les dégâts sont vraisemblablement attribuables à la liquéfaction du sol, quand le sol sous un immeuble perd sa solidité en raison d’un stress comme celui causé par un séisme.

On compte au moins deux employés de l’hôtel Marshal parmi les morts. Un autre employé a été secouru des décombres.

La secousse a aussi fait 256 blessés, et on demeure sans nouvelles de 76 personnes.

Des routes ont été endommagées par la puissance du tremblement de terre. Des milliers de foyers sont maintenant privés d’électricité et d’eau.

Les efforts des secouristes se sont concentrés sur l’immeuble résidentiel Yunmen Tsulti, qui s’incline maintenant à 45 degrés. De longs piliers d’acier ancrés contre des blocs de ciment ont été installés pour l’empêcher de tomber.

Plusieurs répliques continuent à secouer la région et les sinistrés sont hébergés dans des abris d’urgence, notamment dans un nouveau stade de baseball où on leur offre un lit et de la nourriture chaude.

Un séisme de magnitude 6,1 s’était produit essentiellement au même endroit, dimanche. La côte est située sur la Ceinture de feu du Pacifique, qui est reconnue pour son activité sismique, de l’Alaska au sud-est de l’Asie.

Il y a deux ans, un tremblement de terre de magnitude 6,4 avait secoué le sud de Taïwan et avait provoqué l’effondrement d’un édifice à appartements, causant la mort de 115 personnes.

Cinq personnes impliquées dans la construction de l’édifice avaient plus tard été condamnées pour négligence.

En 1999, un puissant séisme de magnitude 7,6 avait fait plus de 2300 victimes.