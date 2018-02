BERLIN — Les conservateurs de la chancelière Angela Merkel et la principale formation de centre-gauche de l’Allemagne se sont finalement entendus mercredi sur la formation d’un gouvernement de coalition.

La dernière séance de négociations entre les deux partis a duré 24 heures.

L’entente intervenue entre l’Union chrétienne-démocrate de Mme Merkel, l’Union chrétienne-sociale en Bavière (une branche du parti de Mme Merkel) et les Sociaux démocrates de centre-gauche ne met pas pour autant fin à la crise politique qui empoigne l’Allemagne depuis le scrutin du 24 septembre.

L’accord sera soumis au vote des 460 000 membres du Parti social-démocrate, ce qui prendra plusieurs semaines. Pour sa part, Mme Merkel doit simplement obtenir le feu vert du congrès de sa formation.

L’agence de presse dpa cite des sources non identifiées selon qui les Sociaux démocrates obtiendront les ministères des Affaires étrangères, du Travail et des Finances. Ce dernier ministère représente une prise importante et était contrôlé depuis huit ans par le parti de Mme Merkel.

Le ministère de l’Intérieur serait confié à l’Union chrétienne-sociale.